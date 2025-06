Dimmi La Verità torna martedì 1 luglio

Sei pronto a riscoprire la verità? Dopo una breve pausa, tornano le interviste quotidiane di #DimmiLaVerità, e il primo appuntamento è martedì 1 luglio alle 19. Segnate questa data: l’attesa è finita, e Carlo Tarallo vi aspetta per affrontare i temi più caldi e sorprendere con nuove rivelazioni. Non mancate, perché la verità non aspetta!

Le interviste quotidiane di #DimmiLaVerità non andranno in onda nei gironi 26, 27 e 30 giugno. Carlo Tarallo vi aspetta con il consueto appuntamento martedì 1 luglio alle 19. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità torna martedì 1 luglio

In questa notizia si parla di: martedì - luglio - dimmi - verità

Il Premio Biagio Agnes in onda su Rai 1 martedì 1 luglio - Il prestigioso Premio Biagio Agnes, giunto alla sua XVII edizione, celebra il giornalismo che con passione, libertà e autorevolezza affronta le sfide del nostro tempo.

È iniziata l'estate ?! Prenota entro il 27 giugno una crociera Costa per luglio e agosto a prezzi imperdibili. Esperienze ed emozioni uniche ti stanno aspettando. Corri in Agenzia per scegliere l'itinerario adatto a te. ~ #agenziaviaggi #costa #specialestate Vai su Facebook

Dimmi torna martedì 1 luglio; Caterina Balivo nel nuovo show del sabato sera Dimmi la Verita; Dimmi la verità, Rete 4/ Trama e cast della commedia con Sandra Dee, oggi 4 luglio 2024.