Digos stradale e frontiera | tre nuovi dirigenti per la Polizia di Stato in Valtellina

In una Valtellina sempre più sicura e attenta alle sfide dell’ordine pubblico, tre nuovi dirigenti della Polizia di Stato portano energia e competenza. Con il commissario capo Giorgia Crosetta alla guida della DIGOS e la commissaria Claudia Bernacchi a capo di un importante settore, si rafforzano le iniziative per garantire legalità e sicurezza nei territori. Il loro arrivo segna un nuovo capitolo di impegno e collaborazione per la comunità valtellinese.

Tre nuovi dirigenti per la Polizia di Stato della provincia di Sondrio. A raggiungere la Valtellina sono il commissario capo Giorgia Crosetta, responsabile della DIGOS (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali), il commissario Claudia Bernacchi, nuova responsabile del Settore di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: digos - dirigenti - polizia - stato

Questura, cambiano i vertici di Digos e Squadra mobile: chi sono i nuovi dirigenti - Nella vibrante cornice della Questura di Ferrara, arrivano due figure di spicco: il commissario capo Camilla Claudia Rossi, nuova dirigente della Digos, e Giuseppe Davide Farina, alla guida della Squadra Mobile.

QUESTURA DI SALERNO: NUOVI INCARICHI A FUNZIONARI E DIRIGENTI Da ieri il Vice Questore della Polizia di Stato, Dott. Gianluca PERILLO, già Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’Tirreni (SA), ha assunto l’incarico di Dirigent Vai su Facebook

Questura, cambio ai vertici. Digos e squadra mobile, arrivano i nuovi dirigenti; Avvicendamenti nella Polizia di Stato: Perillo alla DIGOS, Lanzetta a Cava de' Tirreni, D’Amico a Sarno; Siderno: avvicendamento al Commissariato di Polizia. Lascia il primo dirigente Lucisano, promosso alla direzione della Digos della Questura di Reggio Calabria.

Questura, cambio ai vertici. Digos e squadra mobile, arrivano i nuovi dirigenti - La prima ha lavorato all’Ufficio immigrazione di Rimini, il secondo ha diretto le volanti a Ravenna. Scrive msn.com

Polizia di Stato. Il Vice Questore Gianluca Perillo arriva alla guida della DIGOS di Salerno - Da ieri il Vice Questore della Polizia di Stato Gianluca Perillo, già Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni, ha assunto l’incarico di Dirigente della DIGOS della ... Segnala ondanews.it