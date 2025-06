Difesa UE scontro istituzionale su SAFE | il Parlamento porta il caso in tribunale

Il dibattito sulla sicurezza europea si infiamma: il Parlamento europeo, attraverso la sua commissione giuridica, ha deciso di portare la Commissione europea in tribunale, contestando il controverso piano di prestiti da 150 miliardi di euro destinato alla difesa. Un voto segreto ha visto la maggioranza degli eurodeputati richiedere chiarimenti e trasparenza su una delle iniziative più significative degli ultimi anni. La partita è aperta, e il futuro dell’Europa potrebbe cambiare radicalmente.

La commissione giuridica del Parlamento europeo (JURI) ha votato martedì 24 giugno a favore di un’azione legale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea in merito al programma di prestiti per la difesa da 150 miliardi di euro della Commissione europea, inasprendo le polemiche sulla mancanza di controllo del piano da parte degli eurodeputati. Con voto segreto, 20 deputati su 23 hanno sostenuto l’avvio di un ricorso legale presso la Corte di giustizia dell’UE contro il Consiglio dell’UE. Gli altri tre deputati si sono astenuti. L’azione riguarda il programma SAFE ( Security Action for Europe ) della Commissione, un programma di prestiti da 150 miliardi di euro volto a promuovere l’approvvigionamento congiunto di armi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Difesa UE, scontro istituzionale su SAFE: il Parlamento porta il caso in tribunale

Regolamento Safe: Prestiti Ue alla Difesa in Attesa di Approvazione a Maggio - Il regolamento Safe sui prestiti Ue alla difesa è in attesa di approvazione a maggio. I rappresentanti degli Stati membri hanno già sottolineato l'importanza di ulteriori misure, evidenziando la necessità di avanzare nel dibattito e garantire il sostegno necessario per rafforzare le capacità di difesa nell'Unione Europea.

