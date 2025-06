Difesa Sempio | Conferme che non era lì

Le prime analisi sui reperti genetici continuano a rafforzare la posizione di Sempio, che ribadisce con fermezza di non essere mai stato nella casa il 13 agosto 2007. Le conferme preliminari sembrano escludere l'ipotesi iniziale, aprendo nuove prospettive nel caso Garlasco. Attendiamo ora con fiducia il completamento delle indagini tecniche, certi che i risultati definitivi conferiranno chiarezza e giustizia.

14.45 "I primi risultati emersi dalle analisi confermano quanto gi√† ribadito pi√Ļ volte dal mio assistito Sempio e cio√® che egli non √® mai entrato in quella casa il 13 agosto 2007. Siamo fiduciosi e attendiamo che i periti e i consulenti completino il proprio lavoro". Lo spiega l'avvocata Angela Taccia, uno dei legali del nuovo indagato per l'omicidio di Garlasco, in relazione agli esiti parziali sui Dna trovati nei reperti della spazzatura. Tracce genetiche che sarebbero di Alberto Stasi e Chiara Poggi e non di Sempio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: sempio - difesa - conferme - esiti

Omicidio di Chiara Poggi, la difesa di Andrea Sempio: ¬ęNessun riferimento al caso di Garlasco nei suoi diari¬Ľ - L'omicidio di Chiara Poggi continua a far discutere, con nuove indagini sull'indagato Andrea Sempio. I diari e gli appunti sequestrati non rivelerebbero alcun riferimento al caso di Garlasco.

Qual era il rapporto tra l'ex vigile del fuoco e la madre di Sempio? "Ecco perché sono svenuta in Caserma" Vai su Facebook

Difesa Sempio, analisi confermano non era là quel mattino; Difesa Sempio, analisi confermano non era là quel mattino; Garlasco, l’ex comandante dei Ris Garofano (ora consulente per la difesa): “Non mi aspetto….

Difesa Sempio, analisi confermano non era là quel mattino - "I primi risultati emersi dalle analisi confermano quanto già ribadito più volte dal mio assistito Andrea Sempio e cioè che egli non è mai entrato in quella casa il 13 agosto ... Riporta corrieredellosport.it

Delitto di Garlasco, Garofano (difesa Sempio): ‚ÄúReperti spazzatura in buone condizioni‚ÄĚ - L'ex comandante del Ris: "Non era tutto marcio, era tutto secco". Secondo ilfattoquotidiano.it