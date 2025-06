Difesa comune europea messaggio di Von der Leyen e Kallas

Alla vigilia di un cruciale vertice dell’Unione Europea, la presidente Ursula von der Leyen e l’Alta rappresentante Kaja Kallas hanno lanciato un appello energico per rafforzare la difesa comune europea. Un messaggio che invita a unire risorse, strategie e capacità industriali, sottolineando l’urgenza di una risposta collettiva alle sfide attuali. La loro voce si fa portavoce di un progetto ambizioso e fondamentale per il futuro della sicurezza europea...

Alla vigilia del vertice dei leader dell'Unione Europea, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e l'Alta rappresentante per gli Affari esteri Kaja Kallas hanno lanciato un appello congiunto che suona come una vera e propria chiamata alle armi – politiche, strategiche e industriali – per rafforzare la difesa collettiva dell'UE in un contesto

La Commissione giuridica dell’Europarlamento vota a favore del ricorso alla Corte di Giustizia perché il Consiglio vuole approvare i 150 miliardi di prestiti per la difesa (Safe) senza il voto dell’emiciclo Vai su Facebook

