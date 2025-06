Difesa acqua energia e alloggi | i nuovi obiettivi della politica di coesione per il Parlamento UE

La politica di coesione dell’UE si prepara a un nuovo volto, con obiettivi rinnovati che puntano a difendere acqua, energia e alloggi, rispondendo alle sfide emergenti del nostro tempo. La Commissione per lo Sviluppo regionale ha approvato relazioni fondamentali, aprendo la strada a un investimento più efficace e mirato. Questo passo rappresenta un impegno concreto verso un futuro più solidale e sostenibile, dove la tutela delle risorse e il benessere dei cittadini sono al centro dell’agenda europea.

La commissione per lo Sviluppo regionale (REGI) del Parlamento europeo ha approvato oggi due importanti relazioni che ridefiniscono gli obiettivi della politica di coesione dell’UE per rispondere alle sfide emergenti, rafforzando al contempo l’impegno verso la solidarietà territoriale. Le novità introdotte riguardano l’ampliamento delle priorità dei fondi di coesione e un potenziamento delle misure contro la crisi abitativa, con particolare attenzione alle esigenze delle regioni meno sviluppate. La discussione sulla prossima politica di coesione sta occupando le agende non solo del Parlamento europeo e della Commissione europea, ma anche del Comitato europeo delle Regioni (CoR) che il 15 maggio ha approvato una propria risoluzione che contiene le priorità strategiche per il periodo 2025-2030 e che pone le basi per un’azione politica rinnovata che metta al centro i cittadini, i territori e le comunità locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Difesa, acqua, energia e alloggi: i nuovi obiettivi della politica di coesione per il Parlamento UE

