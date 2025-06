Dietro l'omicidio a Busto Arsizio potrebbero esserci affitti non pagati | Emanuele Mirti era inquilino di Gorla

Un dramma che scuote Busto Arsizio: Emanuele Mirti, inquilino di Gorla, è stato arrestato con l’accusa di omicidio, legato a un debito di circa 10 mila euro. La tragica vicenda svela come questioni economiche possano sfociare in tragedia, lasciando un’impronta profonda sulla comunità locale. Scopriamo insieme i dettagli di questa complicata vicenda, un episodio che mette in luce le conseguenze estreme di confronti finanziari irrisolti. Continua a leggere.

Emanuele Mirti è stato fermato con l'accusa di omicidio per la morte di Davide Gorla, accoltellato nel suo negozio in via Milano a Busto Arsizio. La vittima aveva affittato casa a Mirti nel 2024. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il movente sarebbe di natura economica, legato proprio a un debito di circa 10 mila euro per non aver pagato alcune mensilità dell'affitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Emanuele Mirti è l'operaio 50enne residente a Castellanza (Varese) che questa notte è stato fermato per l'omicidio di Davide Gorla, accoltellato a morte nel suo negozio di via Milano a Busto Arsizio I due si conoscevano perché la vittima aveva affittato una

È stato fermato Emanuele Mirti, 50 anni, come presunto autore dell'omicidio del commerciante Davide Gorla a Busto Arsizio. L'indagine si concentra sul movente economico legato a un affitto.

