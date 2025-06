Diese franchi de Aqua de Spasemo

Immersa tra le pagine di un passato lontano, questa narrazione ci invita a scoprire le storie di umanità semplice e autentica della campagna veneta degli inizi del Novecento. Attraverso le memorie di un medico di campagna, riviviamo momenti di vita quotidiana, speranza e resilienza, come un affresco vivo di un’epoca che ancora oggi ci affascina e insegna. Un viaggio nel tempo che ci svela il cuore delle comunità rurali di allora.

