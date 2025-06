Diego e Lucia morti in via Esino la Procura chiede il processo per il bidello

Un tragico incidente ad Ancona ha portato alla richiesta di processo per il bidello al volante del SUV coinvolto nello scontro fatale con una Fiat Panda, che ha spezzato la vita di Diego Duca e Lucia Manfredi, due professionisti stimati. La vicenda scuote la comunitĂ e solleva importanti questioni sulla sicurezza stradale, lasciando tutti con il fiato sospeso: cosa riserverĂ il futuro per le vittime e i loro cari?

ANCONA – La Procura ha chiesto il processo per il bidello al volante del suv della Bmw che si scontrò con la Fiat Panda causando la morte di Diego Duca e Lucia Manfredi, 40 anni entrambi, la mattina del 4 gennaio scorso. Moglie e marito, lei neurologa e lui autista soccorritore del 118 (faceva. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

