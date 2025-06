Dieci parcheggi in più ora Lavagine respira

Da oggi, per favorire residenti e visitatori durante i lavori di riqualificazione in via delle Mura, sono stati aggiunti dieci nuovi stalli con strisce blu in via dei Morti, riservati gratuitamente a chi possiede il permesso speciale. Questa iniziativa, comunicata dall’assessore Nicola Rossi e dal comandante Fabio Mengucci, dimostra come l’amministrazione stia mettendo al centro le esigenze della comunità , garantendo un accesso più agevole e sostenibile al cuore della città . La mobilità intelligente diventa così un’opportunità per tutti.

