Dieci milioni di euro per rivoluzionare la mobilità dolce | incontro tra Provincia e Regione

Un investimento di dieci milioni di euro sta per trasformare la mobilità in provincia di Padova, segnando un grande passo avanti nella collaborazione tra regione e provincia. Durante l'incontro a piazza Bardella, Elisa De Berti ha illustrato i dettagli delle Intese Programmatiche di Area (Ipa), sottolineando come questa sinergia possa portare a innovazioni significative. È il momento di scoprire come queste iniziative cambieranno il nostro modo di muoversi e vivere la città.

Incontro Regione-Provincia di Padova sui lavori delle Ipa - Intese Programmatiche di Area. Si è svolto nella sede di piazza Bardella un incontro di aggiornamento fra Elisa De Berti, vicepresidente della Regione del Veneto e assessore con deleghe ai lavori pubblici, infrastrutture, trasporti e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: regione - incontro - provincia - dieci

“Dove va l’Emilia-Romagna? Il bilancio della Regione e le sfide del futuro": l'incontro del Pd - Sabato 17 maggio, alle 9:30, il Bar Ca’ Ossi ospiterà un incontro del PD dal titolo “Dove va l’Emilia-Romagna? Il bilancio della Regione e le sfide del futuro”.

Viaggio del consigliere regionale del Partito Democratico tra le strutture del territorio: «In regione Lombardia sono solo dieci a rispettare tutti i requisiti minimi ministeriali», dice, evidenziando ritardi e mancanza di personale. «Io ci credo, sono l’unico strumento Vai su Facebook

De Martinis sull'incontro per la riforma delle Province: Ridiamo dignità alle aree interne; Riapre la piscina comunale. Sabato l’inaugurazione. Festa a Buonconvento; Covid: Focus su situazione epidemiologica e vaccinazioni.

Riforma Province: al via il confronto con la Regione Abruzzo - Riformare le Province partendo dai territori, attraverso la revisione delle Leggi regionali di attuazione della Legge Delrio e uno stretto raccordo tra Regioni, Pro ... Scrive msn.com

Maltempo e strade dissestate. Incontro tra Regione e Provincia di Matera - RaiNews - Incontro tra Regione e Provincia di Matera L'assessora alle Infrastrutture Merra e il Presidente Marrese hanno fatto il punto sullo stato di alcune arterie, compresa l'Alta Cavonica. Segnala rainews.it