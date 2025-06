Diamo credito a chi se lo merita | Netanyahu ha messo fine alla guerra tra Israele e Iran quando Trump gliel' ha ordinato

In un mondo complesso e spesso diviso, riconoscere i meriti quando sono meritati diventa un atto di saggezza. Netanyahu, leader determinato, ha dimostrato di saper agire con decisione, portando a termine un'azione cruciale sotto direttive esterne. Dopotutto, dare credito a chi se lo merita è il primo passo verso una comprensione più equilibrata dei protagonisti della scena internazionale, perché anche nei momenti più controversi, ci sono spunti di ammirazione e rispetto.

Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, dice il Nuovo Testamento. Questo vale sia per un Cesare crudele come Netanyahu che per un dio vanitoso come Trump Possiamo spendere una buona parola per Benjamin Netanyahu? Il primo ministro sapeva come e quando porre fine alla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Diamo credito a chi se lo merita: Netanyahu ha messo fine alla guerra tra Israele e Iran quando Trump gliel'ha ordinato

