Di notte a 3.200 metri in t-shirt e scarpe da ginnastica

Una notte di puro coraggio e sopravvivenza nella zona della Palla Bianca, dove un uomo in maglietta e scarpe da ginnastica a 3.200 metri ha rischiato grosso. La sua condizione di ipotermia avanzata ha attivato immediatamente il soccorso alpino di Melago, che è intervenuto prontamente alle 22:15. Un’operazione di grande abnegazione e professionalità per salvare una vita in condizioni estreme, dimostrando ancora una volta il valore del nostro soccorso alpino.

Ha rischiato davvero grosso l’uomo salvato nella notte nella zona della Palla Bianca: era a 3.200 metri in scarpe da ginnastica, pantaloncini corti e maglietta, con in corso una forte ipotermia. L’allarme Ad attivarsi è stato il soccorso alpino di Melago, intervenuto a partire dalle 22:15. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

