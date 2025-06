Di Natale Federico Pescara | colpo di scena nel mondo del lusso su quattro ruote

Nel cuore di Pescara e a Ceccano, GO-CAR SRL sta rivoluzionando il mondo del lusso su quattro ruote. Non si tratta semplicemente di un autosalone, ma di un’esperienza esclusiva che trasforma ogni visita in un viaggio tra le auto più prestigiose al mondo. Con un parco auto selezionato e una clientela sempre più affezionata, GO-CAR SRL promette di regalare emozioni uniche ai veri appassionati di motori di lusso, confermando il suo ruolo di eccellenza nel settore.

GO-CAR SRL: non solo un autosalone, ma un'esperienza esclusiva. La sede operativa di GO-CAR SRL si trova a Ceccano, in provincia di Frosinone, ma è soprattutto a Pescara che la sua presenza si fa sentire con forza. Con un parco auto selezionato e una clientela in costante crescita, l'azienda si è specializzata nella vendita e nel noleggio di auto di lusso, offrendo modelli esclusivi firmati dai più prestigiosi marchi internazionali: Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, ma anche BMW, Mercedes AMG, Audi RS e Land Rover nella loro veste più elegante e performante. Il punto di forza di GO-CAR SRL è la personalizzazione dell'esperienza: ogni cliente viene accolto con un servizio su misura, pensato per soddisfare ogni esigenza, sia nel caso di acquisto, sia in caso di noleggio breve o lungo termine.