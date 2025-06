Di Bartolomei il ricordo è ancora vivo 41 anni dopo l’addio

Il ricordo di Agostino Di Bartolomei, il capitano silenzioso della Roma, vive ancora forte a 41 anni dalla sua scomparsa. La sua figura senza tempo ha scritto pagine indelebili nella storia giallorossa, simbolo di passione, dedizione e leadership. Un eroe che ha acceso i cuori dei tifosi e che, come un faro, continua a brillare nel cuore di Roma. Proprio 41 anni sono anche gli anni trascorsi dall’ultima partita in cui Ago...

La storia della Roma è costellata di personaggi e capitani che hanno fatto battere il cuore della sua calda tifoseria per le gesta in campo e fuori. Senza ombra di dubbio uno di questi è Agostino Di Bartolomei, capitano silenzioso e senza eccessi che guidò i suoi compagni nella vittoria dello storico scudetto del 1983 atteso 41 anni dalla sponda giallorossa della capitale. Proprio 41 sono anche gli anni trascorsi dall’ultima partita in cui Ago indossò la casacca della sua amata Roma e sul profilo X della squadra è stato dedicato un pensiero al rimpianto e mai dimenticato ex capitano: “Oggi, 41 anni fa, Ago indossava per l’ultima volta la maglia della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Di Bartolomei, il ricordo è ancora vivo 41 anni dopo l’addio

