Devastante l' attacco in Iran era pronto da 15 anni Duello fra Trump e la stampa Usa

L’attacco in Iran, pianificato da 15 anni, ha scatenato un duello acceso tra Trump e la stampa americana. Con parole di successo schiacciante e danni severi, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e il Capo di Stato Maggiore Dan Caine hanno respinto le critiche, sottolineando l’assenza di pressioni politiche. Davanti a giornalisti riuniti al Pentagono, hanno difeso con fermezza l’operazione, lasciando intendere che questa mossa potrebbe cambiare gli equilibri nella regione.

"Un successo schiacciante", "danni estremamente severi", "nessuna pressione politica": con queste parole, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e il Capo di Stato Maggiore Generale Dan Caine hanno respinto con fermezza le critiche e i dubbi emersi nelle ultime ore sull'effettiva efficacia dell'attacco condotto contro i siti nucleari dell'Iran. Lo hanno fatto davanti ai giornalisti, in una conferenza stampa tesa e affollata al Pentagono, dove la comunicazione militare si è trasformata in una risposta politica alle accuse di fuga di notizie e disinformazione. "L'obiettivo era chiaro: degradare in modo significativo le capacità nucleari iraniane.

