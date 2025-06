Desenzano del Garda chiuso il Lounge Bar Lido dopo la rissa tra clienti ubriachi e buttafuori

Desenzano del Garda si trova di fronte a un episodio che ha scosso la sua tranquillità: dopo una grave rissa tra clienti ubriachi e buttafuori, il Questore ha deciso di chiudere immediatamente il Lounge Bar Lido 3.9. La sicurezza e il rispetto delle regole sono fondamentali per tutelare cittadini e visitatori. Lo sconto. Il locale resterà chiuso per un periodo di tempo determinato, nell’interesse della collettività e della legalità.

Desenzano del Garda, 26 giugno 2025 – Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la sospensione della licenza e la contestuale, immediata chiusura del Lounge Bar Lido 3.9, di Desenzano del Garda. La decisione arriva a seguito di una rissa in cui un addetto al servizio di sicurezza ha aggredito alcuni avventori utilizzando le gambe di un tavolo come arma, supportato da un collega. Lo sconto. Il locale resterà chiuso per dieci giorni a causa delle numerose segnalazioni dei residenti riguardo rumori e problemi di ordine pubblico. La rissa è scaturita da motivi futili, in particolare una richiesta di sconto da parte di clienti ubriachi, che ha innescato una discussione dentro il locale, degenerata poi all’esterno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Desenzano del Garda, chiuso il Lounge Bar Lido dopo la rissa tra clienti ubriachi e buttafuori

