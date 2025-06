Deposito scorie Fratin | Operativo nel 2039 anche senza accordo con i territori La Tuscia insorge

Il futuro dei rifiuti radioattivi in Italia si fa sempre più concreto: il deposito unico, previsto per il 2039, promette di essere una realtà indipendentemente dagli accordi territoriali. La recente dichiarazione del ministro Pichetto Fratin, durante l'audizione parlamentare, ha acceso i riflettori su un progetto che divide e al tempo stesso unisce, mettendo in evidenza le sfide e le ambizioni di un paese alle prese con la gestione sicura delle scorie nucleari.

Il deposito unico per i rifiuti radioattivi alla fine si farà, e sarà operativo nel 2039. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso dell'audizione alle Commissioni riunite ambiente e attività produttive della Camera. Una dichiarazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

