Dentista abusivo in attività da 9 anni la scoperta in Abruzzo FOTO

Una scoperta choc scuote l’Abruzzo: un dentista abusivo operava da ben nove anni a Avezzano, senza titoli né autorizzazioni. Le forze dell’ordine hanno smascherato questa frode, salvaguardando la salute dei cittadini e la legalità nel settore odontoiatrico. La vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza e l’importanza di affidarsi solo a professionisti qualificati. È fondamentale conoscere i rischi nascosti dietro le false competenze.

I finanzieri della Compagnia di Avezzano, diretti dal capitano Francesco Mattiace, avrebbero individuato un falso professionista che, sprovvisto dei titoli accademici, effettuava visite odontoiatriche presso uno studio dentistico, ubicato nella città di Avezzano, privo di qualsiasi autorizzazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

