Denis Villeneuve sarà il regista del prossimo James Bond

Un nuovo capitolo della saga di James Bond sta per essere scritto, questa volta sotto la direzione di un regista dai tratti visionari e innovativi. Denis Villeneuve, celebre per capolavori come Arrival, Blade Runner 2049 e Dune, porta il suo stile unico nel mondo dell’iconico agente segreto. L’attesa cresce: il suo tocco potrebbe rivoluzionare ancora una volta la serie, portandola verso nuove frontiere narrative e visive.

Un nuovo capitolo della saga di James Bond è pronto a iniziare sotto la guida di uno dei registi più visionari del cinema contemporaneo. Denis Villeneuve, autore acclamato di film come Arrival, Blade Runner 2049 e Dune, è stato ufficialmente scelto per dirigere il ventiseiesimo film della leggendaria serie dedicata all'agente segreto più famoso del mondo.

Denis Villeneuve alla regia del prossimo film di James Bond. "Alcuni dei miei primi ricordi di film sono collegati a 007. Sono cresciuto guardando i film di James Bond con mio padre. Sono un fan sfegatato di Bond."

Edward Berger ('Conclave'), Denis Villeneuve ('Dune'), Edgar Wright ('Scott Pilgrim vs. The World'), Jonathan Nolan ('Westworld') e Paul King ('Paddington') erano in lizza per dirigere il nuovo film di James Bond alias 007.

