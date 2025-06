Denis Villeneuve dirigerà il prossimo James Bond Ma chi sarà il nuovo 007?

film di Bond e ora sono onorato di poter contribuire a questa leggenda. Con la sua visione innovativa, Villeneuve prepara un capitolo ricco di sorprese, rispetto e avventura, promettendo di portare il nostro agente segreto preferito in una nuova era.”

Cambio al vertice nel mondo dell’agente segreto più amato di tutti i tempi. Il regista canadese Denis Villeneuve, 57 anni, subentra a Cary Joji Fukunaga alla guida della saga di James Bond, promettendo rispetto per la tradizione e uno sguardo proiettato verso il futuro. “Alcuni dei miei primi ricordi cinematografici sono legati a 007” ha dichiarato il regista, celebre per aver diretto la saga di ‘Dune’, aggiungendo. “Sono cresciuto guardando i film di James Bond con mio padre, a partire da Dr. No con Sean Connery. Per me è un territorio sacro. Intendo onorare la tradizione e aprire la strada a molte nuove missioni”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net