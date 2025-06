Denis Villeneuve dirigerà il prossimo film di James Bond

L’universo di James Bond si prepara a una rivoluzione epica: Amazon MGM Studios ha scelto il celebre regista Denis Villeneuve per guidare la saga verso nuovi orizzonti. Dopo l’era di Daniel Craig, il 007 si appresta a rinascere sotto una direzione innovativa e visionaria. La domanda ora è: quale straordinario capitolo ci attende? Restate sintonizzati, perché il futuro di Agent 007 sta per essere scritto da un maestro del cinema contemporaneo.

Amazon ha trovato il suo primo regista per James Bond. Finora si sapeva poco sul futuro della longeva saga cinematografica con Amazon. Dopo che Daniel Craig ha interpretato 007 dal 2006 con Casino Royale al 2021 con No Time to Die, la saga sta per entrare in una nuova era sotto il controllo creativo di Amazon MGM Studios. Ora, come rivelato da Amazon, . Villeneuve sarà il produttore esecutivo insieme alla sua partner Tanya Lapointe, che ha già lavorato con lui in Dune e Dune: Part Two. 🔗 Leggi su Cinefilos.it