Denis?Villeneuve dirigerà il nuovo James?Bond | ecco chi è il regista scelto da Amazon MGM

Se la corsa verso il futuro di James Bond si tinge di innovazione e maestria, c’è un nome che fa brillare gli occhi degli appassionati: Denis Villeneuve. La notizia bomba arriva da Amazon MGM Studios, che ha scelto il regista canadese per dirigere il prossimo capitolo della storica saga. Con la sua visione audace e la capacità di reinventare i classici, Villeneuve promette di portare Bond in una nuova era, pronta a stupire e incantare il pubblico di tutto il mondo.

La notizia è di quelle ghiotte. Nelle scorse ore, Amazon MGM Studios ha annunciato ufficialmente che Denis?Villeneuve sarà il regista del prossimo film di James?Bond, nota come l’operazione più significativa da quando la famiglia Broccoli ha ceduto il controllo creativo alla società. Villeneuve, regista canadese pluripremiato (sua è la firma della nuova saga di Dune) è nato il 3 ottobre 1967 a Bécancour, nel Quebec, Canada. La sua carriera cinematografica internazionale inizia con il folgorante Incendies (2010), candidato all’Oscar come miglior film straniero. Ha poi affermato la propria autorità in Hollywood con Prisoners, Sicario e Arrival, e in particolare con Blade Runner?2049 (2017) e, come detto, la saga di Dune, con i primi due capitoli usciti nel 2021 e 2024. 🔗 Leggi su Cultweb.it