Denis Villeneuve dirigerà il nuovo film di James Bond

appassionato di questo mondo, e realizzare un film di James Bond rappresenta per me un sogno che si avvera," ha dichiarato Villeneuve. Con questa scelta, la saga si prepara a una nuova avventura, promettendo emozioni profonde e uno stile unico, proprio come quello del regista canadese. L'attesa cresce: cosa ci riserverĂ il prossimo capitolo di 007?

Denis Villeneuve è stato scelto per dirigere il prossimo film della celebre saga di James Bond, come annunciato da Amazon MGM Studios che hanno ora la celebre saga. Il regista canadese di Dune e Arrival farĂ così la sua prima incursione nel mondo dell'ormai iconico agente britannico 007, portato alla ribalta sette decenni fa dallo scrittore Ian Fleming. Villeneuve ha affermato di essere cresciuto guardando i film di Bond con suo padre. "Sono un fan sfegatato di Bond. Per me è un territorio sacro", ha detto Villeneuve in una dichiarazione rilasciata da Amazon. "Intendo onorare la tradizione e aprire la strada a molte nuove missioni future", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Denis Villeneuve dirigerĂ il nuovo film di James Bond

James Bond 007, cinque registi in lizza, nomi importanti come Edgar Wright e Denis Villeneuve - Il mondo di James Bond 007 si prepara a una nuova era, con cinque registi di grande calibro pronti a lasciarci senza fiato.

Edward Berger ('Conclave'), Denis Villeneuve ('Dune'), Edgar Wright ('Scott Pilgrim vs. The World'), Jonathan Nolan ('Westworld') e Paul King ('Paddington') sono in lizza per dirigere il nuovo film di James Bond alias 007. Una decisione finale verrĂ presa quest

