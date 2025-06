Denigra il partito e Giorgia Meloni | bufera sul manuale scolastico firmato da quattro piemontesi

Una polemica infuocata scuote il panorama politico e scolastico italiano, con l'ombra di Fratelli d'Italia e della sua leader, Giorgia Meloni, al centro delle accuse. La vicenda, scoppiata tra le aule torinesi, rischia di alimentare un acceso dibattito sulla qualità e imparzialità dei materiali didattici nazionali. Ma dietro questa bufera, si nascondono interessi politici e manovre che minacciano di compromettere la credibilità del sistema scolastico italiano.

Il caso ha tutte le potenzialità per scatenare un dibattito a livello nazionale, ma le origini del fatto riconducono a Torino. A sollevare l'accusa è stata la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta Montaruli, prendendo di mira un manuale di storia adottato in diversi istituti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: manuale - denigra - partito - giorgia

Il partito di Meloni, indirizzato dal fido Fazzolari, esulta trionfalmente e denigra chi ha fatto la battaglia per il referendum per rivendicare più diritti ai lavoratori. Meritano una risposta: la migliore l’ha scritta proprio Giorgia Meloni, nel 2016. Sono trent’anni che br Vai su Facebook

Translate postIl partito di Meloni, indirizzato dal fido Fazzolari, esulta trionfalmente e denigra chi ha fatto la battaglia per il referendum per rivendicare più diritti ai lavoratori. Meritano una risposta: la migliore l’ha scritta proprio Giorgia Meloni, nel 2016. Sono tre Vai su X

Denigra il partito e Giorgia Meloni: bufera sul manuale scolastico firmato da quattro piemontesi; Augusta Montaruli contro il libro di storia adottato alle superiori a Torino: «Denigra Giorgia Meloni e il governo. Pronta interrogazione»; Il coordinatore FdI dell'Eur offende l'ex capo segreteria del ministro Giuli. Si è dimesso.

Augusta Montaruli contro il libro di storia adottato alle superiori a Torino: «Denigra Giorgia Meloni e il governo. Pronta interrogazione» - La vice capogruppo FdI alla Camera accusa un testo in cui la base del partito è definita «dichiaratamente fascista». Lo riporta torino.corriere.it

Quelle lezioni anti Giorgia sui manuali di storia nei licei - Fa impressione che questi paragrafi per niente equilibrati, tra "deportazioni" di immigrati e provvedimenti di "ultradestra", siano in un manuale e non in un pamphlet ... Da msn.com