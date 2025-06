Demolita in piena sicurezza la torre idrica di Marcignana

Ho assistito con piacere a un esempio di ingegno e sicurezza che segna una nuova pagina per Marcignana. La demolizione della torre idrica, avvenuta oggi, ha rappresentato un importante passo avanti nella tutela del territorio e dei suoi abitanti. In poche ore, il gigante di cemento armato, simbolo di un passato, è stato rimosso con precisione e rispetto per l’ambiente. Una giornata storica che apre la strada a futuri progetti di riqualificazione e sviluppo.

EMPOLI – Si è conclusa nei modi e nei tempi prestabiliti l’abbattimento della torre idrica di Marcignana nell’arco della giornata di oggi (26 giugno). Una giornata storica per la frazione, che in pochi secondi ha visto crollare in sicurezza il gigante di cemento armato di 28 metri di altezza e 88 metri cubi di cemento, avviato nel 1957 ma da tempo inattivo e a rischio. L’intervento ha avuto un costo di 70mila euro. “Ho assistito con piacere a questa operazione da tempo auspicata dai residenti della frazione e finalmente messa in pratica – ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi -. Le operazioni di evacuazione si sono tenute in modo composto e ordinato, già nell’assemblea di lunedì scorso l’amministrazione ha avuto modo di raccogliere le richieste dei cittadini per far sì che tutto andasse per il meglio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - torre - idrica - marcignana

Strada dissestata fra Torre Testa e Giancola: finalmente il progetto di messa in sicurezza - È stato finalmente avviato il progetto di messa in sicurezza della strada dissestata tra Torre Testa e Giancola a Brindisi.

LA TORRE DI MARCIGNANA VA GIÙ. Giovedì 26 giugno p.v. sarà abbattuta la torre idrica della frazione di Marcignana, ormai dismessa da tempo. Questa è l’ultima torre presente sul nostro territorio, dopo l'abbattimento di quella ubicata nel centro abitato d Vai su Facebook

Giù la torre idrica di Marcignana, abbattimento in sicurezza nella frazione di Empoli; Addio alla torre idrica di Marcignana. Scatta l’evacuazione per la sicurezza; Addio alla torre idrica di Marcignana. Scatta l’evacuazione per la sicurezza.

Abbattuta la torre idrica a Empoli, il gigante di cemento crolla in pochi secondi - Evacuazioni di sicurezza per i residenti, 43 in tutto, e disposizione di misure ad hoc per il traffico. msn.com scrive

Giù la torre idrica di Marcignana, abbattimento in sicurezza nella frazione di Empoli - Si è conclusa nei modi e nei tempi prestabiliti l'abbattimento della torre idrica di Marcignana nell'arco della giornata di giovedì 26 giugno 2025. Come scrive gonews.it