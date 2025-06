Delitto Nada Cella oggi in tribunale le dichiarazioni di Soracco | Trattato come un mafioso

Oggi in tribunale si apre un capitolo cruciale nel processo sul delitto di Nada Cella, con Soracco trattato come un mafioso e pronto a offrire le sue dichiarazioni spontanee. La giornata promette rivelazioni importanti, tra cui anche l’audizione del dentista Pendola, legato alla vicenda fin dal 1996. Un’udienza che potrebbe cambiare le sorti di un caso ancora avvolto nel mistero. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Nuova udienza per il processo sul delitto di Nada Cella. In aula sono previste dichiarazioni spontanee di Soracco e l'audizione di un altro teste dell'accusa, il dentista Pendola per cui Cecere lavorò nel 1996.

Delitto di Chiavari, “Nada Cella aggredita due volte. Prima tramortita con il fermacarte e poi uccisa con la pinzatrice. Conosceva l’assassino”: la ricostruzione della Scientifica - Il delitto di Nada Cella a Chiavari rimane uno dei casi irrisolti più agghiaccianti. Dopo due aggressioni, Nada fu tramortita con un fermacarte e uccisa con una pinzatrice, conoscendo l’assassino.

