Delitto Nada Cella in tribunale le dichiarazioni di Soracco | Niente da nascondere io trattato come un mafioso | Video

Nuova udienza nel processo per il misterioso delitto di Nada Cella, con Soracco che rompe il silenzio e dichiara: "Niente da nascondere". Tra dichiarazioni spontanee e testimonianze cruciali, l'atmosfera si fa sempre più tesa. Come si svilupperà questa intricata vicenda giudiziaria? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di un caso che tiene col fiato sospeso tutta Italia.

Nuova udienza per il processo sul delitto di Nada Cella. In aula le dichiarazioni spontanee di Soracco e l'audizione di un altro teste dell'accusa, il dentista Pendola per cui Cecere lavorò nel 1996. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Delitto Nada Cella, in tribunale le dichiarazioni di Soracco: “Niente da nascondere, io trattato come un mafioso” | Video

In questa notizia si parla di: delitto - nada - cella - dichiarazioni

Delitto di Chiavari, “Nada Cella aggredita due volte. Prima tramortita con il fermacarte e poi uccisa con la pinzatrice. Conosceva l’assassino”: la ricostruzione della Scientifica - Il delitto di Nada Cella a Chiavari rimane uno dei casi irrisolti più agghiaccianti. Dopo due aggressioni, Nada fu tramortita con un fermacarte e uccisa con una pinzatrice, conoscendo l’assassino.

Nuova udienza per il processo sul delitto di Nada Cella, uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari, nello studio del commercialista per cui lavorava, Marco Soracco Vai su Facebook

Delitto Nada Cella, in aula le dichiarazioni spontanee di Marco Soracco; Delitto Nada Cella, oggi in tribunale le dichiarazioni di Soracco; Nada Cella, il capo della mobile in aula: Indagini ripartite da zero, sfiorata l’omertà.

Delitto Nada Cella, in aula le dichiarazioni spontanee di Marco Soracco - Nuova udienza al processo sull'uccisione della giovane, avvenuta a Chiavari 29 anni fa, nello studio del commercialista per cui lavorava ... Segnala rainews.it

Delitto Nada Cella, il commercialista si difende e accusa: “La polizia mi diede del moralista di m.” - Marco Soracco, imputato per favoreggiamento, rilascia dichiarazioni spontanee in aula: “Dicono che al nome di Anna Lucia Cecere (accusata di omicidio) cambiai ... Scrive msn.com