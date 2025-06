Delitto Garlasco supertestimone avrebbe consegnato attrezzi a investigatori

Nuove rivelazioni scuotono il caso di Garlasco: un supertestimone avrebbe consegnato agli investigatori attrezzi chiave, tra cui martello e piccozza, non trovati nella roggia di Tromello come si pensava. Questi dettagli potrebbero rivoluzionare le indagini e riaccendere i riflettori sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. La scoperta apre un capitolo inaspettato in uno dei processi pi√Ļ seguiti d‚ÄôItalia. La verit√† sta emergendo, e il mistero si infittisce.

Nuove rivelazioni sul delitto di Garlasco. Martello, attizzatoio, mazzetta e piccozza non sarebbero stati rinvenuti nella roggia di Tromello, a pochi passi da una casa di famiglia delle gemelle Cappa, come dichiarato da pi√Ļ di una persona, ma sarebbero state consegnate ai carabinieri da un nuovo supertestimone. √ą quanto svelato a Ore 14 sera, in onda su Rai2 e diretto da Milo Infante, in merito al delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Sempre oggi sono arrivate le parole della famiglia Poggi che ha difeso il figlio dalle ultime¬† ricostruzioni dei media secondo cui Marco non sarebbe stato in Trentino con nei giorni dell‚Äôassassinio. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Delitto Garlasco, supertestimone avrebbe consegnato attrezzi a investigatori

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco - supertestimone - avrebbe

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

#Garlasco #omicidio #supertestimone #capello #DNA #delitto #intercettazioni Un capello di tre centimetri, non spezzato e non appartenente a Chiara Poggi, potrebbe svelare il Dna dell’assassino Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, il super testimone Gianni Bruscagin spiega perché è stato in silenzio per 18 anni; Delitto di Garlasco, parla il supertestimone che ha dato il via alla nuova indagine: Ecco la mia verità; Delitto Garlasco, le Iene svelano chi è il supertestimone. Le nuove rivelazioni sulla morte di Chiara Poggi.

Delitto di Garlasco/ Lovati: ‚ÄúStasi è stato minacciato di morte! Avrebbe fatto la fine di Chiara‚ÄĚ - Il giallo di Garlasco a Zona Bianca con le parole dell'avvocato Massimo Lovati che ribadisce la sua tesi del sicario: cosa ha detto ... Secondo ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco: il supertestimone svela identità a Le Iene - News Mondo - In particolare ci sono novità per quanto concerne il supertestimone che ha parlato a Le Iene e che ha ... Da newsmondo.it