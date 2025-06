delitto garlasco solo tracce di chiara poggi e stasi nella spazzatura analizzata

L’indagine sul delitto di Garlasco si infittisce di nuovi dettagli: le analisi del DNA sui rifiuti della colazione, mai esaminati prima, hanno rivelato tracce solo di Chiara Poggi e di Stasi. L’unica traccia appartenente al fidanzato dell’epoca è quella del DNA sulla cannuccia, che lo collega alla scena del delitto. Al momento, quindi, non ci sarebbero novità se...

Si tratta di quanto emerso dai primi esiti dell’incidente probatorio nell'ambito della nuova inchiesta sull’omicidio del 2007. Come riportato da Il Corriere della Sera e da Il Tempo, il risultato del dna sui rifiuti della colazione, che non erano mai stati analizzati, ha fatto emergere solo tracce della vittima. E su una cannuccia il dna del suo fidanzato dell’epoca, unico condannato per il delitto. Al momento, quindi, non ci sarebbero novità se non la conferma di quanto già si sapeva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it