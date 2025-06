Delitto Garlasco la famiglia difende Marco Poggi | Su di lui falsità

Nel complesso intricato del delitto di Garlasco, la famiglia Poggi si schiera fermamente a difesa di Marco, contestando con forza le accuse e i falsi scoop diffusi dai media. A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, emerge un fronte di difesa che denuncia una campagna di diffamazione e vuole fare luce sulla verità . Dispiace che la Procura di Pavia non abbia ancora approfondito tutte le piste, ma la famiglia rimane determinata a chiarire ogni ambiguità .

I legali della famiglia di Chiara Poggi bollano come “ fantasia ” e “volontĂ di vendere falsi scoop sulla pelle delle persone coinvolte” le notizie anticipate mercoledì da alcuni organi di stampa sul delitto di Garlasco. I media sosterebbero, a 18 anni dall’omicidio, che il fratello della vittima Marco Poggi non si sarebbe trovato in Trentino nei giorni dell’assassinio. “ Dispiace che la Procura di Pavia non abbia sinora sentito il bisogno di intervenire nemmeno di fronte alle innumerevoli falsitĂ che leggiamo ogni giorno, su iniziativa di soggetti privi di qualsiasi scrupolo”, fanno sapere in una nota congiunta gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna che rappresentato il padre della 26enne, uccisa il 13 agosto 2007, Giuseppe Poggi, la madre Rita Preda e il fratello Marco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, la famiglia difende Marco Poggi: “Su di lui falsità ”

