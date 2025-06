Delitto Garlasco i primi esiti e Lovati esulta | Dna di Chiara e Stasi prova che Sempio non c’era

Le prime analisi del delitto di Garlasco hanno portato a sorprendenti conferme, tra cui il DNA di Chiara Stasi che esclude Andrea Sempio come colpevole. L’avvocato Massimo Lovati, difensore di Sempio, si mostra ottimista e determinato: i nuovi dati sembrano smantellare le accuse e riaccendere la speranza di giustizia. È uno dei protagonisti più animati di questa intricata vicenda, pronto a sfidare le evidenze per far emergere la verità.

Sono usciti i primi risultati delle analisi effettuate durante l’incidente probatorio e dai rilevamenti che sono stati fatti ci sono alcune importanti conferme E’ uno dei personaggi più estroversi e più particolari che si sono affacciati in questa delicata e complessa vicenda relativa al delitto di Garlasco. Ma è anche vero che da quando sono ripartite le indagini in modo deciso, l’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, è uno di quelli che ha fatto più parlare e sollevato diverse questioni, sulle quali sta cominciando anche ad avere ragione. (Ansa Foto) Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Delitto Garlasco, i primi esiti e Lovati esulta: “Dna di Chiara e Stasi, prova che Sempio non c’era”

