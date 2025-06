Delitto Garlasco dopo 18 anni la spazzatura parla ancora

Dopo 18 anni, il caso Garlasco torna a far parlare la spazzatura. Nuovi reperti genetici sui rifiuti sequestrati nella villetta di via Pascoli hanno portato alla luce tracce mai analizzate prima, confermando la presenza di DNA di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Questa scoperta potrebbe rivoluzionare le sorti dell'indagine e riaccendere i riflettori su un giallo che ha sconvolto l’Italia. La verità , forse, sta per emergere dalle pieghe dell’immondizia.

C'è solo il Dna di Chiara Poggi e di Alberto Stasi sui rifiuti, mai analizzati prima, sequestrati nella villetta di via Pascoli, a Garlasco. E' quanto emerge dai primi risultati dell'incidente probatorio nell'ambito della nuova inchiesta per l'omicidio della 26enne, avvenuto il 13 agosto 2007, e che vede indagato l'amico del fratello di Chiara, Andrea Sempio. Sul piattino di plastica, sul sacchetto azzurro dell'immondizia e sulle linguette dei due yogurt, i tamponi eseguiti giovedì scorso della Scientifica della questura di Milano avevano raccolto materiale biologico risultato poi appartenere a Chiara Poggi.

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

