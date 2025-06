Delitto di via Tiraboschi oggi la prima udienza

Oggi in tribunale si apre il dibattimento sul delitto di via Tiraboschi, segnando un passaggio cruciale nel corso della giustizia. Giovedì 26 giugno, Sadate Djiram, 28enne originario del Togo e attualmente detenuto a Monza, affronterà il processo per la tragica morte del 36enne Mamadi Tunkara del Gambia. Il caso accende i riflettori sulla difficile lotta tra legge e verità , lasciando tutti in attesa di risposte chiare e definitive.

