Delitto di Garlasco tra i rifiuti di Chiara Poggi anche il Dna di Stasi Il suo avvocato | Dettagli interessanti ecco perché possono riscrivere la storia

Il caso di Garlasco continua a riservare sorprese sorprendenti: tra i rifiuti di Chiara Poggi sono stati trovati tracce di DNA di Alberto Stasi, ma il suo avvocato non si lascia intimidire. Durante una recente trasmissione, De Rensis ha spiegato perché questi dettagli potrebbero cambiare le sorti di una delle indagini più controverse d’Italia. Ecco perché la storia potrebbe essere scritta in modo diverso da quanto si pensava finora.

Le tracce di Dna di Alberto Stasi ritrovate nella spazzatura di casa Poggi non preoccupano il suo legale, anzi. Intervenuto a Zona Bianca, la trasmissione in onda su Rete 4 nella serata di mercoledì 25 giugno, infatti, l’avvocato Antonio De Rensis, uno dei due legali che assiste Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi e detenuto nel carcere di Bollate da 10 anni, ha commentato i primi risultati dell’incidente probatorio sul contenuto del sacchetto della spazzatura contenente i resti della colazione, mai analizzati prima d’ora. Sul piattino di plastica, sul piccolo sacchetto azzurro dell’immondizia e sulle linguette dei due Fruttolo è stato trovato il Dna della vittima. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, tra i rifiuti di Chiara Poggi anche il Dna di Stasi. Il suo avvocato: “Dettagli interessanti, ecco perchĂ© possono riscrivere la storia”

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

“Stasi è innocente, Chiara Poggi aveva scoperto un giro di pedofilia”. Le parole dell'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso nella nuova indagini sul delitto di Garlasco. Vai su Facebook

