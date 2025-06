delitto di garlasco nessuna traccia genetica di andrea sempio tra i rifiuti sequestrati

Il caso di Garlasco si arricchisce di nuovi dettagli: nel sacchetto dell’immondizia sequestrato nella villetta di via Pascoli, l’unica traccia genetica diversa da quella della vittima è quella di Alberto Stasi. Questo risultato, emerso durante le indagini in corso, apre nuovi spunti di riflessione sulla complicata vicenda che ha sconvolto la comunità. Le prove sembrano delineare un quadro ancora più sfaccettato, ma la verità è ancora lontana dall’essere svelata.

Nel contenuto del sacchetto dell’immondizia sequestrato nella villetta di via Pascoli a Garlasco l’unica traccia genetica diversa da quella della vittima appartiene ad Alberto Stasi. Come riporta il Corriere della Sera è questo il primo risultato dell’ incidente probatorio nell’ambito della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007: i tamponi eseguiti negli uffici della Scientifica della questura di Milano non hanno rilevato il Dna di Andrea Sempio, indagato per il delitto. Chiara Poggi. L’unico profilo maschile individuato appartiene a Stasi. Il Dna di Poggi, spiega il Corsera, è stato rilevato sul piattino di plastica, sul piccolo sacchetto azzurro dell’immondizia e sulle linguette di due Fruttolo, così come sul sacchetto con i cereali avanzati che il giorno dell’omicidio fu trovato sul divano e sul quale è stato rinvenuto – nel secondo giorno di incidente probatorio – un capello o un pelo (umano o animale, non è chiaro). 🔗 Leggi su Lettera43.it