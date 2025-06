Delitto di Garlasco nel sacchetto della spazzatura con i resti della colazione trovati i Dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi

Nel mistero del delitto di Garlasco, nuovi dettagli emergono dal sacchetto della spazzatura ritrovato con i resti della colazione di Chiara Poggi. Per la prima volta, analisi genetiche rivelano la presenza esclusiva di DNA di Chiara e Alberto Stasi, portando a una svolta nella ricostruzione del caso. Questi risultati, ottenuti grazie all'incidente probatorio, potrebbero cambiare le carte in tavola e riscrivere la storia di quella tragica notte. La veritĂ sta emergendo, e il mistero si fa piĂą intricato che mai.

C’è solo il Dna di Chiara Poggi e quello di Alberto Stasi nel contenuto del sacchetto della spazzatura contenente i resti della colazione, mai analizzati prima d’ora, presumibilmente consumata dalla vittima il giorno in cui è stato commesso il delitto di Garlasco. Sono i primi risultati dell’incidente probatorio che aveva il compito di riscrivere la storia dell’omicidio di Chiara Poggi. I primi esiti raggiunti dalla genetista Denise Albani, perito scelto dal gip di Pavia Daniela Garlaschelli, non hanno dato i risultati sperati. Secondo il Corriere della Sera, infatti, sul piattino di plastica, sul piccolo sacchetto azzurro dell’immondizia e sulle linguette dei due Fruttolo è stato trovato il Dna della vittima. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, nel sacchetto della spazzatura con i resti della colazione trovati i Dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi

In questa notizia si parla di: poggi - chiara - delitto - garlasco

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Translate postDelitto di Garlasco, la spazzatura "parla": tracce di Dna di Chiara Poggi, una è di Alberto Stasi #delittodigarlasco Vai su X

Solo tracce di Chiara e Alberto sulla spazzatura di casa Poggi. Sono i primi risultati dell'incidente probatorio nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio della giovane nel 2007 a Garlasco #ANSA Vai su Facebook

“A Chi l’ha visto?” novità sul caso Garlasco: sull’Estathé c’è l’impronta di Stasi?; Delitto di Garlasco: l'analisi della spazzatura rivela solo dna di Chiara Poggi e di Stasi, sull'Estathé ci sono tracce di Alberto; Garlasco, i Dna sui rifiuti della colazione sono tutti di Chiara Poggi e uno di Alberto Stasi (sul brick di tè). Nessuna traccia di Andrea Sempio.

Delitto Garlasco, su spazzatura di casa Poggi c'è solo il Dna di Chiara e Alberto Stasi - C'è il Dna di Chiara Poggi sul contenuto del sacchetto dell'immondizia sequestrata nella villetta di via Pascoli a Garlasco e l'unica traccia genetica diversa da quella della vittima, appartiene ad Al ... Lo riporta msn.com

Delitto di Garlasco, nel sacchetto della spazzatura con i resti della colazione trovati i Dna di Chiara Poggi e Alberto Stasi - I primi risultati dell'incidente probatorio non offrono nuovi appigli alla pista alternativa C’è solo il Dna di Chiara Poggi e quello di Alberto Stasi nel contenuto del sacchetto della spazzatura cont ... tpi.it scrive