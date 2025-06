Delitto di Garlasco l' ex comandante che indagò per primo | La spazzatura non la consideravo di interesse in quel momento

Nel cuore del giallo di Garlasco, l’ex comandante che per primo indagò sulla spazzatura rivela a "Zona Bianca" come all’inizio non ritenesse quell’aspetto rilevante. Gennaro Cassese svela le prime fasi delle indagini sulla drammatica morte di Chiara Poggi, offrendo uno sguardo esclusivo su un caso che ha sconvolto l’Italia. Scopriamo insieme i dettagli ancora nascosti di questa intricata vicenda.

A "Zona Bianca" Gennaro Cassese racconta le prime fasi delle indagini per la morte di Chiara Poggi.

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

