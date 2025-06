Delitto di Garlasco la spazzatura parla | tracce di Dna di Chiara Poggi una è di Alberto Stasi

Nel caso di Garlasco, le nuove analisi forensi hanno acceso i riflettori su tracce di DNA di Chiara Poggi e Alberto Stasi, offrendo potenziali indizi cruciali. I primi risultati dell'incidente probatorio potrebbero rivoluzionare il destino di una delle vicende pi√Ļ enigmatiche della cronaca italiana. Restiamo sintonizzati: la verit√† potrebbe essere pi√Ļ vicina di quanto sembri.

Primi risultati delle analisi dell'incidente probatorio nell'ambito della nuova inchiesta sull'omicidio del 2007. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, la spazzatura "parla": tracce di Dna di Chiara Poggi, una √® di Alberto Stasi

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Solo tracce di Chiara e Alberto sulla spazzatura di casa Poggi. Sono i primi risultati dell'incidente probatorio nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio della giovane nel 2007 a Garlasco

