Delitto di Garlasco il generale Garofano | Risultati del Dna per noi scontati La verità c' è già ed è la responsabilità di Stasi

Il caso di Garlasco si avvicina alla sua conclusione con chiarezza e determinazione. Luciano Garofano, ex comandante RIS, ribadisce con fermezza: “La verità c’è ed è la responsabilità di Alberto Stasi”. Le nuove analisi del DNA, tra tracce trovate nella spazzatura della colazione, confermano quanto già si sospettava. La verità sta emergendo con forza, e ora più che mai, la giustizia può fare il suo corso.

Garlasco (Pavia), 26 giugno 2025 – “La verità già c’è ed è la responsabilità di Alberto Stasi ”. Non ha usato giri di parole Luciano Garofano, generale, biologo ed ex comandante Ris, consulente dei legali di Andrea Sempio, parlando, ancora una volta, delle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi, a Garlasco. Delitto di Garlasco, le tracce di Dna nella spazzatura della colazione (mai analizzata prima): “Tutte di Chiara Poggi, tranne una di Stasi” Poi, riguardo la diffusione dei dati relativi alle analisi dei reperti rinvenuti nella spazzatura sequestrata a casa Poggi, si è detto “ sinceramente sorpreso perché sono le prime” e non capisce come possano essere filtrate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, il generale Garofano: “Risultati del Dna per noi scontati. La verità c'è già ed è la responsabilità di Stasi”

In questa notizia si parla di: garlasco - delitto - generale - garofano

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

In diretta da Milano parla il Generale Garofano prima dell'incidente probatorio per il delitto Poggi "Credo nella sentenza definitiva, attendiamo le analisi" #Mattino5 #Garlasco Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, Garofano: reperti in casa Poggi sono in buone condizioni #garlasco #andreasempio #chiarapoggi #19giugno Vai su X

Delitto di Garlasco, il generale Garofano: “Risultati del Dna per noi scontati. La verità c'è già ed è la responsabilità di Stasi”; Garofano: La verità di Garlasco c'è già ed è la responsabilità di Alberto Stasi; Garlasco, parla il generale Garofano: Per noi risultati del DNA scontati.

Garlasco: generale Garofano, 'risultati per noi scontati' - I primi risultati sulla spazzatura sequestrata in casa di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco 18 anni fa, "dimostrano che il Dna è potente e sensibile". Scrive msn.com

Garofano incaricato per le analisi sul delitto del trapano. Su Garlasco: “Verità c’è già ed è responsabilità di Stasi” - uciano Garofano, generale, biologo ed ex comandante del Ris, è il consulente incaricato dal pm per esaminare i reperti chiave del delitto del trapano, ovvero ... Segnala ilsecoloxix.it