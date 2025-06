Delitto del trapano | in aula anche l' ex comandante dei Ris Garofano

Il misterioso delitto del trapano ha richiamato l’attenzione pubblica, coinvolgendo anche l’ex comandante dei RIS Luciano Garofano. In aula, Garofano ha assistito al conferimento dell’incarico al medico legale Selena Cisana, chiamata a condurre le delicate operazioni peritali sulla scena del crimine. Il caso è ormai in fase cruciale, con l’obiettivo di fare luce sulla verità. La risposta si avrà entro il 3 ottobre.

Anche l'ex comandante dei Ris Luciano Garofano si è presentato in tribunale per assistere al conferimento dell'incarico al medico legale Selena Cisana, consulente della procura che dovrà effettuare entro il 3 ottobre le operazioni peritali sul trapano con cui è stata uccisa la prostituta Luigia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Da Garlasco al "delitto del trapano": i due super esperti Garofano e Caprioli di nuovo in campo - Da Garlasco al delitto del trapano, i celebri esperti Garofano e Caprioli tornano in campo. L'ex comandante dei RIS, ora consulente di Sempio, esegue nuovi test sull'attrezzo usato nel 1996.

