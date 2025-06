Degrado Parcheggio Brin l’Usb | Scempio sotto gli occhi ma non si interviene

Il parcheggio Brin, cuore pulsante della mobilità napoletana, si presenta come un’immagine di degrado e incuria sotto gli occhi di tutti. Nonostante le evidenti criticità evidenziate dalle foto dell’Usb e le richieste di intervento, la situazione rimane invariata, segno di un’abitudine all’abbandono. È ora che le istituzioni ascoltino questa protesta e si assumano le proprie responsabilità, perché un città che funziona ha bisogno di spazi pubblici curati e vivibili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Coordinamento Usb Lavoro Privato denuncia lo stato di “degrado e abbandono” del Parcheggio Brin, snodo importante della mobilità napoletana. “È sotto gli occhi di tutti, eppure, nessuno sembra voler intervenire” afferma una nota del sindacato di base e degli rsa Vincenzo De Luca e Pasquale Balzano. Le foto diffuse dall’Usb sono eloquenti. “Aiuole trasformate in discariche, cumuli di immondizia – spiega la nota -, bottiglie e lattine ovunque, erbacce alte fino al ginocchio, pavimentazione dissestata, materassi, vestiti e coperte abbandonati usati come ricovero di fortuna da persone senza fissa dimora”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Degrado Parcheggio Brin, l’Usb: “Scempio sotto gli occhi, ma non si interviene”

