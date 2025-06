Deep-Tech startup guidate da donne | finanziamenti fino a 55mila euro

Se sei una startup deep tech o digitale guidata da donne, questa è la tua occasione per crescere e innovare: l’Open Horizons, il primo bando del progetto europeo finanziato dal programma Horizon Europe, offre finanziamenti fino a 55mila euro per sostenere iniziative innovative e promuovere l’inclusione femminile nel settore. Se sei una startup costituita da almeno sei mesi e al massimo sei anni, residente in UE o in un Paese associato, non lasciarti sfuggire questa opportunità di impatto e crescita. Per essere...

E’ ufficialmente aperta la prima Open Call del progetto europeo Open Horizons, un’iniziativa finanziata dal programma Horizon Europe che punta a sostenere startup digitali e deep-tech guidate da donne attraverso un innovativo percorso di open innovation. Il bando si rivolge a startup legalmente costituite da almeno sei mesi e da non più di sei anni, con sede in uno Stato membro dell’UE o in un Paese associato a Horizon Europe. Per essere ammissibili, le startup devono inoltre essere guidate da donne che ricoprano un ruolo chiave (come CEO o CTO) e detengano almeno il 25% delle quote. Inoltre, le imprese non devono aver raccolto più di 1 milione di euro in equity al momento della candidatura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

