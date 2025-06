DeejayFox Radio Station è la radio live del Milano Pride 2025 con 12 ore di diretta

Preparati a vivere il Milano Pride 2025 come mai prima d’ora con DeeJayFox Radio, la radio live ufficiale dell’evento! Sabato 28 giugno, 12 ore di diretta streaming ti porteranno nel cuore pulsante della parata, tra interviste esclusive e performance di artisti straordinari. Con Karin Ann, madrina queer, e ospiti come Alexia e Orietta Berti, la musica e l’energia si fonderanno in un'unica grande celebrazione della libertà e dell’amore. Non perderti questa straordinaria esperienza: tutto è pronto per rendere indimenticabile la tua esperienza del Pride!

La cantante queer Karin Ann madrina dell’emittente: in collegamento da Londra con il suo nuovo singolo Hereos di David Bowie DeeJayFox Radio è la radio live del Milano Pride 2025 che, sabato 28 giugno con una diretta di 12 ore, porterà gli ascoltatori nel cuore pulsante della parata. Dal mattino fino al concerto conclusivo gli speaker intervisteranno artisti dal calibro di Alexia, Orietta Berti, Ambra Angiolini e Mida per raccontare come la musica e la radio, nate anch’esse dal basso dagli anni ’70, restino potenti strumenti di libertà, unione e cambiamento. La cantante queer Karin Ann sarà in quest’occasione madrina dell’emittente, presentando in collegamento da Londra il suo nuovo singolo Hereos di David Bowie, seguendo e supportando la radio da remoto. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - DeejayFox Radio Station è la radio live del Milano Pride 2025 con 12 ore di diretta

