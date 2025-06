Decentramento nuovi orari estivi per gli sportelli anagrafici del V Municipio

Se sei residente nel V Municipio e hai bisogno di aggiornare i tuoi documenti o usufruire dei servizi anagrafici, tieni presente i nuovi orari estivi degli sportelli. Durante luglio 2025, l’ufficio di Monte Po in via Leonardo Vigo 43 sarà aperto il lunedì mattina dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì...

