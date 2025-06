Debutto con il successo in Coppa Italia per il Pisa Beach Soccer

Il Lenergy Pisa Beach Soccer fa il suo debutto in Coppa Italia Serie A Q8 con un successo schiacciante a San Benedetto del Tronto, conquistando gli ottavi di finale con un netto 6-0 sulla Vastese. La squadra di Matteo Marrucci ha dimostrato grande determinazione e talento, chiudendo il primo tempo in vantaggio e allungando nel secondo e terzo periodo. Una vittoria che promette grandi emozioni e successi futuri per questo giovane e talentuoso team.

Comincia con un successo la Coppa Italia Serie A Q8 del Lenergy Pisa Beach Soccer che a San Benedetto del Tronto si aggiudica gli ottavi di finale con un rotondo 6-0 sulla Vastese e si qualifica al turno successivo. La squadra di Matteo Marrucci chiude il primo periodo in vantaggio grazie al gol di Bertacca, per poi allungare nel periodo successivo con Hulk, Remedi e Barsotti. Nel terzo periodo segna anche Percia Montani, mentre Hulk chiude il conto delle reti con la doppietta personale. Soddisfazione doppia in casa nerazzurra per il debutto del 2007 Lorenzo Arnesi, alla prima convocazione in Serie A.

