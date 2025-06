De Winter sirene inglesi per il difensore del Genoa | superata la concorrenza di Inter e Juve

Il profilo di Koni De Winter sta catturando l’attenzione dei grandi club europei e la battaglia tra Italia e Inghilterra si infiamma. Dopo aver superato la concorrenza di Inter e Juve, il Tottenham accelera con decisione, puntando forte sul giovane difensore del Genoa. La sua crescita e il suo talento stanno facendo sognare i tifosi, e il futuro di De Winter si prepara a scrivere nuovi capitoli… resta da capire quale sarà la sua prossima destinazione.

Aaron De Winter potrebbe lasciare il Genoa: piace a Inter e Juve – la sua ex squadra -ma crescono le quote della Premier League Il Tottenham accelera sul mercato e punta deciso su Koni De Winter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club londinese sarebbe in vantaggio nella corsa per assicurarsi il difensore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De Winter, sirene inglesi per il difensore del Genoa: superata la concorrenza di Inter e Juve

Calciomercato Genoa, si allunga la fila per il difensore De Winter. 30 milioni per il gioiello rossoblu - Il calciomercato del Genoa entra nel vivo con una fila crescente per il difensore De Winter. Valutato 30 milioni, il giovane talento rossoblu ha attirato l'interesse di diverse squadre pronte a contendere il suo talento.

De Winter. L'Atalanta in pole, ma Genoa chiede 30 milioni. E la Juve ha il 20% sulla futura plusvalenza Il nome di Koni De Winter continua a rimbalzare con insistenza tra le scrivanie dei principali club di Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Vai su Facebook

Juve, l'ex De Winter: Sempre bello tornare; CM - L'Inter accelera per De Winter: era a San Siro per la Champions, la Juve l'aveva ceduto per soli 8 milioni; De Winter lascia il Genoa e rimane in Serie A? Lo scenario.

De Winter lascia il Genoa e rimane in Serie A? Lo scenario - Juventus News 24 - De Winter, difensore del Genoa, potrebbe lasciare i rossoblù per approdare in quella big di Serie A! Lo riporta juventusnews24.com

Nuovo difensore all'Inter dalla Serie A: la Juve incassa - Inter e Grifone hanno già aperto lo scorso anno un canale per discutere del giovane talento transitato nelle giovanili della Juventus. Riporta passioneinter.com