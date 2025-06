De Sanctis nuovo presidente | Ora serve più dialogo con il Coni

Al termine dell'assemblea ordinaria, Marco Giunio De Sanctis è stato ufficialmente eletto nuovo presidente del Comitato Italiano Paralimpico per il quadriennio 2025-2028. Con una visione ambiziosa e orientata al futuro, il neopresidente sottolinea l'importanza di rafforzare il dialogo con il Coni e di valorizzare i progetti territoriali, puntando a un miglioramento complessivo degli impianti sportivi in Italia. Ora, il vero passo avanti riguarda la creazione di un’intesa solida e proficua tra le parti.

Il neopresidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis ha parlato al termine dell'assemblea ordinaria in cui è stato eletto per il quadriennio 2025-28. Oltre a una maggiore sinergia con il Coni, De Sanctis punta anche a valorizzare i progetti territoriali e a un miglioramento degli impianti sportivi in Italia.

