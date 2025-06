De Sanctis nuovo presidente Cip L' incarico più prestigioso

Marco Giunio De Sanctis conquista il prestigioso incarico di presidente del Comitato Italiano Paralimpico, ottenendo 54 voti favorevoli su 56. Un risultato che testimonia la fiducia riposta nella sua visione e leadership. In un contesto di grande prestigio come il Centro Olimpico "Giulio Onesti", questa nomina rappresenta un passo fondamentale per lo sport paralimpico italiano. Il suo mandato promette di portare nuovi orizzonti e successi, consolidando il ruolo dello sport inclusivo nel nostro paese.

ROMA - Marco Giunio De Sanctis è stato eletto presidente del Comitato italiano Paralimpico con 54 voti favorevoli su 56; due le schede bianche. È questo l'esito dell'assemblea elettiva svolta al Palazzetto Polifunzionale del Centro Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" a Roma. De Sanctis, candidato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - De Sanctis nuovo presidente Cip "L'incarico più prestigioso"

In questa notizia si parla di: sanctis - presidente - incarico - prestigioso

Coni, De Sanctis nuovo presidente del Cip: “Incarico che mi dà più gioia” – Video - Claudio De Sanctis, nuovo presidente del CIP, esprime tutta la sua gioia e soddisfazione per questo incarico, il più prestigioso e sentito della sua carriera.

Coni, De Sanctis nuovo presidente del Cip: Incarico che mi dà più gioia - Video; De Sanctis nuovo presidente Cip L'incarico più prestigioso; Terni, Marco Peciarolo nuovo presidente del Cip Umbria: “Supporto ed attenzione per la promozione delle attività ”.

De Sanctis nuovo presidente Cip "L'incarico più prestigioso" - Marco Giunio De Sanctis è stato eletto presidente del Comitato italiano Paralimpico con 54 voti favorevoli su 56; due le schede bianche. Lo riporta msn.com

Coni, De Sanctis nuovo presidente del Cip: "Incarico che mi dà più gioia" - Video - “Essere presidente del Cip è l’incarico che mi dà più gioia e soddisfazione in tutta la mia carriera, questo è un altro obbiettivo che ho raggiunto ma spero sia l’ultimo della mia carriera, dove ho po ... Riporta msn.com