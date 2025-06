De Rossi per la Sampdoria Manfredi | Sarà tra i nomi valutati

La stagione italiana si è conclusa con un finale sorprendente e controverso, portando alla salvezza della Sampdoria in modo inaspettato. Tra le voci di mercato e i nomi caldi, come de Rossi e Manfredi, il calcio nostrano si prepara a nuove sfide e colpi di scena. Un’estate ricca di attese, tensioni e strategie che potrebbero rivoluzionare il futuro delle nostre squadre preferite. Ma quali saranno le mosse decisive?

Mondiale per Club a parte, in Italia la stagione si è effettivamente chiusa da pochissimo, con un play-out di Serie B grottesco sia per i modi con i quali si è giunti alla doppia sfida sia per l’esito finale. A salvarsi è stata la Sampdoria, formalmente con uno 0-3 a tavolino a Salerno dopo il lancio di fumogeni e seggiolini divelti in campo da parte dei tifosi locali, anche se il punteggio vedeva già i blucerchiati con la vittoria in mano. Al di là di quello che è stato tutto il contorno, con la nota vicenda Brescia, la squadra di Genova ha evitato la catastrofe e deve impostare la nuova stagione, forse con Daniele De Rossi come nuovo tecnico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - De Rossi per la Sampdoria, Manfredi: “Sarà tra i nomi valutati”

Sampdoria, caccia al nuovo allenatore: De Rossi in pole - La Sampdoria si prepara a voltare pagina, con il mercato delle panchine in fermento e il sogno di rilanciarsi in Serie A ancora vivo.

